Цорн: «Локомотив» рассматривал приглашение Галактионова ещё в начале осени

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что клуб давно следил за Михаилом Галактионовым.

«В начале осени мы рассматривали вариант приглашения российского тренера в «Локомотив». Он возглавлял наш список кандидатов» — цитирует Цорна «ТАСС».

Галактионов подписал контракт с московской командой до конца сезона-2023/24. Тренер будет совмещать должности в клубе и молодёжной сборной России.

До этого специалист возглавлял «Пари НН».

Ранее Александр Мостовой раскритиковал назначение Галактионова в «Локомотив».