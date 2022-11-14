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Цорн: «Локомотив» рассматривал приглашение Галактионова ещё в начале осени

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Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что клуб давно следил за Михаилом Галактионовым.
Цорн: «Локомотив» рассматривал приглашение Галактионова ещё в начале осени
  • Gettyimages.ru

«В начале осени мы рассматривали вариант приглашения российского тренера в «Локомотив». Он возглавлял наш список кандидатов» — цитирует Цорна «ТАСС». 

Галактионов подписал контракт с московской командой до конца сезона-2023/24. Тренер будет совмещать должности в клубе и молодёжной сборной России.

До этого специалист возглавлял «Пари НН».

Ранее Александр Мостовой раскритиковал назначение Галактионова в «Локомотив».

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