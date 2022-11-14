Цорн: «Локомотив» рассматривал приглашение Галактионова ещё в начале осени
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«В начале осени мы рассматривали вариант приглашения российского тренера в «Локомотив». Он возглавлял наш список кандидатов» — цитирует Цорна «ТАСС».
Галактионов подписал контракт с московской командой до конца сезона-2023/24. Тренер будет совмещать должности в клубе и молодёжной сборной России.
До этого специалист возглавлял «Пари НН».
Ранее Александр Мостовой раскритиковал назначение Галактионова в «Локомотив».