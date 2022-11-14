Мостовой раскритиковал назначение Галактионова в «Локомотив»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

Экс-футболист вспомнил, что «Пари Нижний Новгород» уволил Александра Кержакова, а на его место назначил Михаила Галактионова, который руководил молодёжной сборной России.

По словам Мостового, теперь «Локомотив», избавившись от немецких «строителей», предложил должность главного тренера Галактионову.

«Я не понимаю таких назначений. Есть куча свободных тренеров и футбольных людей: Юран, Черевченко, Колыванов, Кержаков. Так ещё и опять будет совмещение — это непонятно», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Галактионов подписал контракт с московской командой до конца сезона-2023/24.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Галактионов выведет «Локомотив» из кризиса.