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Губерниев считает, что Галактионов выведет «Локомотив» из кризиса

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».
Губерниев считает, что Галактионов выведет «Локомотив» из кризиса
  • Gettyimages.ru

«Галактионов, безусловно, поможет. «Локомотив» начнёт забивать и поднимется выше. Вопрос — на сколько. Приход нового тренера вдохнёт в команду жизнь», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Галактионов подписал контракт до конца сезона-2023/24.

8 октября «Локомотив» официально объявил об уходе Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра. 

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.

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