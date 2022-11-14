Губерниев считает, что Галактионов выведет «Локомотив» из кризиса
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«Галактионов, безусловно, поможет. «Локомотив» начнёт забивать и поднимется выше. Вопрос — на сколько. Приход нового тренера вдохнёт в команду жизнь», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Галактионов подписал контракт до конца сезона-2023/24.
8 октября «Локомотив» официально объявил об уходе Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра.
Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.