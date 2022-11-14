Роналду: в «Манчестер Юнайтед» пытались вынудить меня уйти из команды

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что его предали в команде.

«Манчестер Юнайтед» пытался вынудить меня уйти из команды. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находится внутри клуба. Я чувствовал, что меня предали», — цитирует Роналду PiersUncensored.

По словам футболиста, у него есть ощущение, что некоторые люди не хотели видеть его в МЮ не только в этом, но и в прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ).

В сезоне-2022/23 португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Роналду рассказал о своём отношении к главному тренеру команды Эрику тен Хагу.