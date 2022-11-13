ЦСКА разгромил минское «Динамо» в КХЛ, забросив восемь шайб

ЦСКА победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счётом 8:5 в пользу ЦСКА.

В составе хозяев шайбы забросили Сергей Плотников (21-я минута), Артём Сергеев, (25-я), Максим Мамин (27-я), Павел Карнаухов (29-я, 51-я), Константин Окулов (30-я), Максим Соркин (38-я) и Михаил Григоренко (56-я). У гостей отличились Райан Спунер (18-я, 50-я), Ник Меркли (22-я), Дмитрий Соколов (43-я), Вадим Мороз (59-я).

ЦСКА с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (Минск) с 32 очками располагается на шестой строчке.

Ранее СКА уступил «Сибири» и потерпел третье поражение подряд в КХЛ.