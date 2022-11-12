СКА уступил «Сибири» и потерпел третье поражение подряд в КХЛ
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Встреча проходила в Новосибирске и завершилась со счетом 3:2.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Михал Чайковски, Владимир Бутузов и Валентин Пьянов. У гостей голы на счету Никиты Гусева и Дамира Жафярова.
Таким образом, СКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ.
Петербургский клуб с 52 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Сибирь» с 37 очками располагается на пятой строчке в таблице Востока.
Ранее сообщалось, что «Автомобилист» обыграл «Витязь» и вышел в лидеры Восточной конференции КХЛ.