«Автомобилист» обыграл «Витязь» и вышел в лидеры Восточной конференции КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Балашихе и завершилась со счётом 4:1.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Брукс Мэйсек (2), Данил Романцев и Олег Ли. У хозяев единственный гол на счету Виталия Попова.

Таким образом, «Автомобилист» набрал 40 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» с 32 очками располагается на седьмой строчке на Западе.

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