ХК «Спартак» объявил о назначении Гришина на пост главного тренера

Московский «Спартак» объявил о назначении Игоря Гришина на пост главного тренера.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, контракт с 56-летним специалистом подписан до конца сезона с опцией продления.

10-го ноября красно-белые объявили об отставке главного тренера Бориса Миронова.

После 30 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» набрал 29 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл ЦСКА и прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ.