Узнать больше

ХК «Спартак» объявил о назначении Гришина на пост главного тренера

Короткая ссылка
Московский «Спартак» объявил о назначении Игоря Гришина на пост главного тренера.
ХК «Спартак» объявил о назначении Гришина на пост главного тренера
  • Gettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба московского клуба, контракт с 56-летним специалистом подписан до конца сезона с опцией продления.

10-го ноября красно-белые объявили об отставке главного тренера Бориса Миронова.

После 30 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» набрал 29 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл ЦСКА и прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить