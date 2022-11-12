ХК «Спартак» объявил о назначении Гришина на пост главного тренера
- Gettyimages.ru
Как сообщает пресс-служба московского клуба, контракт с 56-летним специалистом подписан до конца сезона с опцией продления.
10-го ноября красно-белые объявили об отставке главного тренера Бориса Миронова.
После 30 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» набрал 29 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл ЦСКА и прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ.