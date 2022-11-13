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«Торино» с Миранчуком сыграл вничью с «Ромой» в матче Серии А

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«Торино» и «Рома» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Торино» с Миранчуком сыграл вничью с «Ромой» в матче Серии А
  • Gettyimages.ru
  • © marco iacobucci/Keystone Press Agency

Игра на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев отличился Неманья Матич (90 + 4-я минута). У «Торино» мяч забил Кароль Линетт (55-я).

Российский полузащитник Алексей Миранчук провёл на поле 79 минут.

«Торино» (21 очко) занимает девятое место в турнирной таблице. «Рома» с 27 очками располагается на шестой строчке.

Ранее «Интер» в гостях нанёс поражение «Аталанте» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.

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