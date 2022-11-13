Хет-трик Сычевого помог «Оренбургу» разгромить «Краснодар» в РПЛ
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Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 5:1 в пользу подопечных Марцела Лички.
В составе «Оренбурга» мячи забили Владимир Сычевой (2-я, 29-я, 59-я минуты), Лукас Вера (23-я), Джимми Марин (51-я). У краснодарского клуба отличился Алексей Ионов (43-я).
«Оренбург» с 25 очками расположился на седьмом месте в таблице РПЛ. «Краснодар» (25) занимает восьмую строчку.
Ранее «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в матче РПЛ.