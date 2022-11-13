Адиев — о матче России и Казахстана: если договорятся наши федерации, почему бы нет

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможном товарищеском матче с Россией.

«Я знаю, что наши федерации футбола контактировали по поводу матча, но не сошлись в датах. На февраль мы ищем спарринг-партнёра. Если договорятся наши федерации, почему бы нет. С радостью сыграем», — приводит слова Адиева РИА Новости.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.

В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.

Ранее бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о товарищеском матче между сборными России и Таджикистана.