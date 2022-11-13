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«Айлендерс» в овертайме обыграл «Коламбус», Чинахов отметился голевой передачей

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«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Айлендерс» в овертайме обыграл «Коламбус», Чинахов отметился голевой передачей
  • AP

Встреча проходила в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили Брок Нельсон (2), Скотт Мейфилд и Зак Паризе.

У «Коламбуса» голы на счету Коула Силлинджера, Эмиля Бемстрёма и Маркуса Бьёрка. Российский нападающий гостей Егор Чинахов отметился голевой передачей.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» в матче НХЛ.

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