Бензема рассказал о готовности сыграть за сборную Франции в первом матче на ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Карим Бензема сообщил, что рассчитывает принять участие в первом матче команды на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«У меня был небольшой дискомфорт, ничего серьёзного. До 22 ноября ещё есть время. Я буду в хорошей форме, физически и морально готов. У нас очень хорошая группа, и мы будем двигаться от матча к матчу», — приводит слова Бензема Marca.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

17 октября французский футболист впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне Бензема в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Ранее сборная Франции назвала состав на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.