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Месси высказался о работе с Гвардиолой в «Барселоне»

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Нападающий ПСЖ Лионель Месси высказался о совместной работе с Хосепом Гвардиолой в «Барселоне».

«Гвардиола причинил футболу много вреда, поскольку было ощущение, что то, что мы делаем в «Барселоне», настолько просто, что все желали нас копировать. Позже я часто встречал идеи Гвардиолы», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

35-летний нападающий известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Месси вернулся к тренировкам с ПСЖ за десять дней до старта ЧМ-2022.

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