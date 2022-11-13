Лапорта: цель «Барселоны» в этом сезоне — победа в Примере

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подвёл итоги первой части сезона для каталонского клуба.

«Я положительно оцениваю первый этап сезона. Наша команда конкурентоспособна, и она была усилена, хотя мы всё ещё находимся в стадии становления. Но я настаиваю на том, что наша цель — победа в Примере. Надеюсь, мы будем двигаться в правильном направлении», — цитирует Лапорту Sport.es.

После победы над «Осасуной» (2:1) в матче 14-го тура Ла Лиги каталонский клуб набрал 37 очков.

«Реал», занимающий второе место в турнирной таблице Ла Лиги, в случае победы над «Кадисом» во встрече 14-го тура наберёт 35 очков.

Таким образом, сине-гранатовые уйдут на паузу, связанную с проведением чемпионата мира, лидируя в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее нападающий «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал своё попадание в состав сборной Испании на чемпионат мира 2022 года в Катаре.