Узнать больше

Лапорта: цель «Барселоны» в этом сезоне — победа в Примере

Короткая ссылка
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подвёл итоги первой части сезона для каталонского клуба.

«Я положительно оцениваю первый этап сезона. Наша команда конкурентоспособна, и она была усилена, хотя мы всё ещё находимся в стадии становления. Но я настаиваю на том, что наша цель — победа в Примере. Надеюсь, мы будем двигаться в правильном направлении», — цитирует Лапорту Sport.es.

После победы над «Осасуной» (2:1) в матче 14-го тура Ла Лиги каталонский клуб набрал 37 очков.

«Реал», занимающий второе место в турнирной таблице Ла Лиги, в случае победы над «Кадисом» во встрече 14-го тура наберёт 35 очков.

Таким образом, сине-гранатовые уйдут на паузу, связанную с проведением чемпионата мира, лидируя в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее нападающий «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал своё попадание в состав сборной Испании на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить