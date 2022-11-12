Фати — о попадании в состав сборной Испании на ЧМ-2022: это больше, чем мечта!

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал своё попадание в состав сборной Испании на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Для меня будет огромной честью представлять Испанию на таком турнире. Это больше, чем мечта! Вперёд!» — написал Фати в своих социальных сетях.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Испании на групповом этапе сыграет с командами Германии, Коста-Рики и Японии.

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье заявил, что ни один игрок парижского клуба не просил дать ему отдых перед ЧМ-2022 в Катаре.