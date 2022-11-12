Узнать больше

Кудерметова заявила, что для неё остаётся приоритетным одиночный разряд

Короткая ссылка
Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что приоритетным для неё является одиночный разряд.
Кудерметова заявила, что для неё остаётся приоритетным одиночный разряд
  • Gettyimages.ru

«Итоговый турнир, если брать парный разряд, то получается, что моя главная победа в жизни. Но на вопрос что важнее, одиночный разряд или парный, я отвечаю также как и полтора года назад. Одиночка для меня на первом месте», — приводит слова Кудерметовой «Спорт-Экспресс».

Российско-бельгийский дуэт в финале соревнований обыграл чешских теннисисток Барбору Крейчикову и Катержину Синякову. Игра завершилась со счётом 6:2, 4:6, 11:9. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.

Призовой фонд турнира — $5 млн.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что Кудерметова может возглавить мировой парный рейтинг в следующем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить