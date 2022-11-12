Кудерметова заявила, что для неё остаётся приоритетным одиночный разряд

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что приоритетным для неё является одиночный разряд.

«Итоговый турнир, если брать парный разряд, то получается, что моя главная победа в жизни. Но на вопрос что важнее, одиночный разряд или парный, я отвечаю также как и полтора года назад. Одиночка для меня на первом месте», — приводит слова Кудерметовой «Спорт-Экспресс».

Российско-бельгийский дуэт в финале соревнований обыграл чешских теннисисток Барбору Крейчикову и Катержину Синякову. Игра завершилась со счётом 6:2, 4:6, 11:9. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.

Призовой фонд турнира — $5 млн.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что Кудерметова может возглавить мировой парный рейтинг в следующем сезоне.