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Туктамышева выиграла короткую программу на четвёртом этапе Гран-при России в Москве

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.
Туктамышева выиграла короткую программу на четвёртом этапе Гран-при России в Москве
  • Gettyimages.ru

25-летняя спортсменка набрала за выступление 84,05 балла и стала лидером соревнований. Второе место заняла Софья Акатьева — за свою программу она получила 83,39 балла. На третьем месте идёт Софья Муравьёва (82,24).

В прыжковом контенте Туктамышевой были заявлены тройной флип, тройной лутц — тройной тулуп и тройной аксель. Фигуристка является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.

Ранее российская фигуристка Софья Акатьева высказалась о своём выступлении на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

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