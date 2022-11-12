Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

25-летняя спортсменка набрала за выступление 84,05 балла и стала лидером соревнований. Второе место заняла Софья Акатьева — за свою программу она получила 83,39 балла. На третьем месте идёт Софья Муравьёва (82,24).

В прыжковом контенте Туктамышевой были заявлены тройной флип, тройной лутц — тройной тулуп и тройной аксель. Фигуристка является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.

Ранее российская фигуристка Софья Акатьева высказалась о своём выступлении на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.