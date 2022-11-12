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Акатьева: если на тренировках всё получалось, то и на соревнованиях всё получится

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Российская фигуристка Софья Акатьева высказалась о своём выступлении на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.
Акатьева: если на тренировках всё получалось, то и на соревнованиях всё получится
  • РИА Новости

«Сегодня получилось настроиться. Главное — провести разминку без нервов, а потом уже нет никаких мыслей, потому что ты был полностью в себе. Всё идёт от тренировок. Если там всё получалось, то и на соревнованиях всё получится», — цитирует Акатьеву Sport24.

По словам фигуристки, она работала на тренировках над тройным акселем и последнюю неделю он получался стабильно. Она также отметила, что главное — не переживать и сделать то, что делается на подготовке.

Акатьева является обладательницей двух медалей юниорской серии Гран-при — золота этапа в России 2021 года и золота этапа в Польше 2021 года.

Ранее российская фигуристка Анастасия Зинина поделилась эмоциями после выступления с короткой программой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

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