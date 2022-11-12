Косторная: не собираюсь заканчивать карьеру, у меня хорошая комплекция для фигурного катания

Российская фигуристка Алёна Косторная заявила, что не собирается завершать карьеру.

«Конкуренция всегда даёт толчок к развитию. В России у женского фигурного катания колоссальные успехи, идёт реформаторское движение. Всегда приятно, когда догоняют тебя, а не ты. Однако это... уменьшает жизненный цикл фигуристки. Ты только-только начала выступать, а уже и пора заканчивать», — приводит слова Косторной «Слобода».

По словам фигуристки, сложность многих элементов не позволяет делать их в более старшем возрасте.

«Я пока не собираюсь заканчивать карьеру, у меня хорошая комплекция для фигурного катания. Рост 155 см, вес 45 кг. Но соревновательный вес меньше — около 42 кг. Надо будет похудеть до этого веса и держать его», — сказала она.

19-летняя фигуристка — чемпионка Европы 2020 года, победительница финала Гран-при сезона 2019/2020, серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов России.

Ранее сообщалось, что Косторная пропустит чемпионат России.