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МОК приветствует передачу дела Валиевой в CAS

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В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) передать допинг-дело фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).
МОК приветствует передачу дела Валиевой в CAS
  • РИА Новости

«МОК приветствует инициативу WADA передать дело в CAS. Комитет надеется, что суд и все заинтересованные стороны быстро рассмотрят это дело», — передаёт слова представителя пресс-службы ТАСС.

8 ноября глава WADA Витольд Банька сообщил, что допинг-дело Валиевой передано в CAS.

Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее Елена Вайцеховская высказалась о расследовании допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.

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