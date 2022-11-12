МОК приветствует передачу дела Валиевой в CAS

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) передать допинг-дело фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«МОК приветствует инициативу WADA передать дело в CAS. Комитет надеется, что суд и все заинтересованные стороны быстро рассмотрят это дело», — передаёт слова представителя пресс-службы ТАСС.

8 ноября глава WADA Витольд Банька сообщил, что допинг-дело Валиевой передано в CAS.

Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее Елена Вайцеховская высказалась о расследовании допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.