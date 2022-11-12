Владелец «Нетс» рассказал об итогах встречи с отстранённым Ирвингом

Владелец «Бруклин Нетс» Джо Цай рассказал об итогах встречи с защитником команды Кайри Ирвингом, который был отстранён на пять матчей за продвижение антисемитского фильма.

«Вчера мы с супругой встретились с Ирвингом и его семьёй. Нам понадобилось много времени, чтобы понять друг друга, однако теперь я понимаю, что Кайри не испытывает ненависти к евреям или какой-либо группе людей», — написал Цай в своих социальных сетях.

Напомним, что 30-летний американец рекламировал фильм под названием «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, как отмечает в своём материале журнал Rolling Stone, «напичкан антисемитскими клише». 27 октября защитник опубликовал твит со ссылкой на страницу фильма на Amazon. Впоследствии Ирвинг удалил запись из-за негативной реакции подписчиков.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» отстранил Ирвинга за продвижение антисемитского фильма.