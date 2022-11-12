Источник: Шумахер может стать резервным пилотом Mercedes

В Haas отложили решение по составу команды до следующей недели, выбирая между кандидатурами немецких гонщиков Нико Хюлкенберга и Мика Шумахера.

Как сообщает Auto Motor und Sport, у Шумахера есть запасной вариант, который может подразумевать подписание контракта с Mercedes, если австралиец Даниэль Риккардо откажется от этого предложения.

«Конечно, я хотел бы остаться. Но если команда решит иначе, буду думать, как действовать дальше. У меня есть «план Б», хотя мне не хочется о нем думать», — заявил немецкий гонщик.

23-летний немец дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в Haas решили не продлевать контракт с Шумахером.