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Овечкин вплотную подобрался к Троттье в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Овечкин набрал 1424-е очко за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин занимает 19-е место в истории лиги. Следующая цель — Брайан Троттье, у которого 1425 очков.

Встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счётом 5:1.

В нынешнем сезоне НХЛ 37-летний Овечкин сыграл 16 матчей, в которых набрал 14 очков (8 + 6).

Ранее Овечкин повторил результат Форсберга по голевым передачам за карьеру в НХЛ.

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