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Мишина: Туктамышева на тренировке выезжала четверной тулуп

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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала о состоянии своей ученицы, фигуристки Елизаветы Туктамышевой, накануне четвёртого этапа Гран-при России в Москве.
Мишина: Туктамышева на тренировке выезжала четверной тулуп
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Лиза уезжала в хорошем настроении, на тренировке она выезжала четверной тулуп. Но это уже по готовности посмотрят — будут ли сейчас делать или к следующему этапу или на прыжковом турнире пробовать», — цитирует Мишину ТАСС.

Четвёртый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдёт во дворце спорта «ЦСКА Арена» в Москве с 12 по 13 ноября.

25-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.

Ранее хореограф Илья Авербух отреагировал на желание двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко восстановить тройной аксель.

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