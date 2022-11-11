Мишина: Туктамышева на тренировке выезжала четверной тулуп

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала о состоянии своей ученицы, фигуристки Елизаветы Туктамышевой, накануне четвёртого этапа Гран-при России в Москве.

«Лиза уезжала в хорошем настроении, на тренировке она выезжала четверной тулуп. Но это уже по готовности посмотрят — будут ли сейчас делать или к следующему этапу или на прыжковом турнире пробовать», — цитирует Мишину ТАСС.

Четвёртый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдёт во дворце спорта «ЦСКА Арена» в Москве с 12 по 13 ноября.

25-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.

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