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Авербух считает, что Плющенко может восстановить тройной аксель

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Хореограф Илья Авербух отреагировал на желание двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко восстановить тройной аксель.
Авербух считает, что Плющенко может восстановить тройной аксель
  • РИА Новости

«Считаю Женю талантливым человеком. Не вижу, что он находится для этого в каком‑то тяжёлом возрасте. Думаю, он сможет восстановить тройной аксель», — цитирует Авербуха «Матч ТВ».

Бывший фигурист рассказал, что планирует восстановить тройной аксель. Он добавил, что уже начал приводить себя в соответствующую форму.

3 ноября Плющенко исполнилось 40 лет. Спортсмен является двукратным олимпийским чемпионом, трёхкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.

Ранее Вероника Жилина выиграла четвёртый юниорский этап Гран-при России в Москве.

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