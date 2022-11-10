Авербух считает, что Плющенко может восстановить тройной аксель

Хореограф Илья Авербух отреагировал на желание двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко восстановить тройной аксель.

«Считаю Женю талантливым человеком. Не вижу, что он находится для этого в каком‑то тяжёлом возрасте. Думаю, он сможет восстановить тройной аксель», — цитирует Авербуха «Матч ТВ».

Бывший фигурист рассказал, что планирует восстановить тройной аксель. Он добавил, что уже начал приводить себя в соответствующую форму.

3 ноября Плющенко исполнилось 40 лет. Спортсмен является двукратным олимпийским чемпионом, трёхкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.

Ранее Вероника Жилина выиграла четвёртый юниорский этап Гран-при России в Москве.