Международная ассоциация бокса внедрит систему видеопросмотра боя в спорных ситуациях

В Международной ассоциации бокса (IBA) заявили о внедрении системы видеопросмотра боя, которая будет использоваться при возникновении спорных ситуаций.

Видеопросмотр будет активироваться автоматически в том случае, если есть расхождение между результатами пяти судей, наблюдателей и эксперта по оценке, сообщается на официальном сайте ассоциации.

Отмечается, что функция также будет доступна, если действия рефери противоречили техническим и соревновательным правилам, которые повлияли на результат боя.

Система видеопросмотров начнёт действовать на молодёжном чемпионате мира в Ла-Нусии (Испания), который стартует 14 ноября, а к январю 2023 года система будет работать на всех турнирах IBA, континентальных элитных и молодёжных боксёрских соревнованиях.

Ранее президент IBA Умар Кремлёв подтвердил, что мужской чемпионат мира по боксу 2023 года пройдёт в Ташкенте с 1 по 14 мая.