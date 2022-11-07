Ташкент примет чемпионат мира по боксу среди мужчин IBA с рекордным призовым фондом

Президент IBA Умар Кремлёв подтвердил, что мужской чемпионат мира по боксу 2023 года пройдёт в Ташкенте с 1 по 14 мая.

«Я уверен, что чемпионат мира по боксу среди мужчин IBA пройдёт на самом высоком уровне в Ташкенте, он станет одним из лучших в истории. Я уже побывал в Узбекистане, видел, как они организуют боксёрские турниры. Благодаря своему профессионализму и любви к боксу, они могут стать примером для подражания для многих стран. Я с нетерпением жду, когда в Ташкенте будут объявлены новые чемпионы мира», — рассказал Кремлёв.



«Впервые в истории у нас будет рекордный призовой фонд — $5,2 млн. За первое место награда составит $200 тыс., за второе место — $100 тыс., за каждого бронзового призёра — $50 тыс..», — добавил Кремлёв.

Ранее Кремлёв сообщил, что штаб-квартира организации останется в Лозанне (Швейцария).