Поединок между Дациком и Якубовым пройдёт 10 декабря

Глава бойцовской лиги «Наше дело» Артур Арутюнян рассказал о поединке между бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком и Ильясом Якубовым, который пройдёт 10 декабря.

«Это будет бой стилей, я всегда за что-то новое. И вот мы решили сделать такой бой для зрителей. Я уверен, что это будет бескомпромиссное противостояние. Все мы знаем, как Дацик идёт вперёд и рубится, а Якубов не из тех, кто уходит в поединке в оборону. Будет настоящее зрелище», — заявил Арутюнян журналистам.

Якубов провёл 14 профессиональных боёв ММА, из которых в десяти одержал победу и проиграл лишь четыре.

В послужном списке Дацика значится 13 побед и 16 поражений в поединках по правилам MMA. По боксу он провёл семь схваток: пять выиграл, три проиграл.

Ранее чемпион Hardcore FC в полутяжёлом весе Сослан Асбаров высказался о Дацике.