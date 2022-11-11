Узнать больше

Поединок между Дациком и Якубовым пройдёт 10 декабря

Короткая ссылка
Глава бойцовской лиги «Наше дело» Артур Арутюнян рассказал о поединке между бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком и Ильясом Якубовым, который пройдёт 10 декабря.
Поединок между Дациком и Якубовым пройдёт 10 декабря
  • © «Наше дело»

«Это будет бой стилей, я всегда за что-то новое. И вот мы решили сделать такой бой для зрителей. Я уверен, что это будет бескомпромиссное противостояние. Все мы знаем, как Дацик идёт вперёд и рубится, а Якубов не из тех, кто уходит в поединке в оборону. Будет настоящее зрелище», — заявил Арутюнян журналистам.

Якубов провёл 14 профессиональных боёв ММА, из которых в десяти одержал победу и проиграл лишь четыре.

В послужном списке Дацика значится 13 побед и 16 поражений в поединках по правилам MMA. По боксу он провёл семь схваток: пять выиграл, три проиграл.

Ранее чемпион Hardcore FC в полутяжёлом весе Сослан Асбаров высказался о Дацике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить