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Чернышенко поручил расширить список дисциплин в нормах ГТО

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Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Минпросвещению и Минспорта России расширить список дисциплин в нормах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Чернышенко поручил расширить список дисциплин в нормах ГТО
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Президентом перед нами поставлена цель — к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом. Возвращение таких дисциплин, как метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки, а также ввод новой дисциплины — управление беспилотником, повысит интерес молодёжи к комплексу ГТО, сделает их подготовку более комплексной и разносторонней», — приводит слова Чернышенко kp.ru.

По его словам, система ГТО и военно-спортивные мероприятия являются мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта. Он также отметил, что навыки, развивающие координацию, меткость, скорость реакции, многие годы были частью советской системы образования и спортивной подготовки.

Систему ГТО в СССР ввели в 1931 году. Основное содержание программы было ориентировано на качественную физическую подготовку.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова высказалась о ГТО.

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