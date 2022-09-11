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Олимпийская чемпионка Сотникова объяснила популярность ГТО в России

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова высказалась о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Олимпийская чемпионка Сотникова объяснила популярность ГТО в России
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Все хотят быть здоровыми, счастливыми и жить той жизнью, которую сами себе придумали. Мы все прекрасно понимаем, что ГТО — это такое направление, когда человек может себя заставить что-то делать, и это не так сложно», — цитирует Сотникову ТАСС.

По её словам, потренироваться можно два раза в неделю на бесплатных занятиях.

«Это просто сказка — приходишь, сдаёшь нормативы, а если получаешь ещё и значок, то это очень круто», — добавила Сотникова.

Систему ГТО в СССР ввели в 1931 году. Основное содержание программы было ориентировано на качественную физическую подготовку.

26-летняя Сотникова в 2014 году стала первой в истории российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.

Ранее в Подмосковье рассказали о результатах проведения комплекса ГТО в начале года.

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