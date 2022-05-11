В Подмосковье рассказали о результатах проведения комплекса ГТО в начале года

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В Подмосковье рассказали о результатах проведения комплекса ГТО в начале года. Отмечается, что более 3,9 тыс. жителей региона в первом квартале текущего года получили знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне».
В Подмосковье рассказали о результатах проведения комплекса ГТО в начале года

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства спорта региона.

«В нашем регионе за первый квартал этого года почти четыре тысячи человек успешно выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО. 98% из них – на золотой знак. Это очень достойный результат. Уверена, что количество золотых знаков будет только увеличиваться», — цитирует Радио 1 вице-губернатора Московской области Ирину Каклюгину.

В заявлении также сказано, что 53 человека получили «серебро», 25 — «бронзу».

Ранее на портале мэра и правительства Москвы сообщалось об успехе московских школьников на Всероссийской олимпиаде по физической культуре.

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