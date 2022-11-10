Мартинес назвал игрока, который сыграет ключевую роль для сборной Бельгии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал футболиста, который может сыграть ключевую роль для сборной Бельгии на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Касательно Ромелу у нас есть чёткий план. Последние несколько дней были для него отличными, поэтому сейчас у нас есть ощущение, что он сможет сыграть ключевую роль на групповом этапе и оказать влияние на соперников», — приводит слова Мартинеса журналист Альфредо Педулла.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Ранее сборная Бельгии объявила состав на ЧМ-2022.