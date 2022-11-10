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Дмитрий Черышев: проект у «Венеции» очень любопытный, Дениса это заинтересовало

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Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, высказался о переходе сына в «Венецию».
Дмитрий Черышев: проект у «Венеции» очень любопытный, Дениса это заинтересовало
  • Gettyimages.ru

«Любому футболисту было бы сложно после мадридского «Реала», «Севильи», «Валенсии» и «Вильярреала» согласиться на переезд в дивизион ниже. Но проект у «Венеции» очень любопытный, Дениса это заинтересовало», — цитирует Черышева Metaratings.ru.

По его словам, у 31-летнего футболиста есть желание помочь команде вернуться в Серию А.

В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл восемь матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт Черышева с «Венецией» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавил «Венецию».

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