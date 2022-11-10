Саутгейт: Магуайр один из наших лучших центральных защитников

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт рассказал, почему решил внести в заявку команды на чемпионат мира 2022 года защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

«Почему Магуайр вместо Томори? Мы не думаем, что молодые игроки обороны сделали достаточно, чтобы вытеснить старших товарищей. И да, я уверен, что Магуайр один из наших лучших центральных защитников», — цитирует Саутгейта The Telegraph.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сборная Англии объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре.