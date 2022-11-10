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Саутгейт: Магуайр один из наших лучших центральных защитников

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Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт рассказал, почему решил внести в заявку команды на чемпионат мира 2022 года защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.
Саутгейт: Магуайр один из наших лучших центральных защитников
  • Gettyimages.ru

«Почему Магуайр вместо Томори? Мы не думаем, что молодые игроки обороны сделали достаточно, чтобы вытеснить старших товарищей. И да, я уверен, что Магуайр один из наших лучших центральных защитников», — цитирует Саутгейта The Telegraph.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сборная Англии объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре.

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