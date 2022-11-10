Орлов: Кокорин явно не реализовал свой талант

Комментатор Геннадий Орлов высказался о таланте нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Кокорин явно так и не реализовал свой талант. Он был очень способным. Об этом говорили и Капелло, и Хиддинк. Ему давали возможности, потому что он очень перспективен», — цитирует Кокорина Sport24.

Он добавил, что формула состоявшегося футболиста — талант и умение талантливо тренироваться, как делают это Криштиану Роналду и Лионель Месси.

31-летний форвард в восьми матчах за «Арис» забил три мяча, сделал две результативные передачи. Кокорин перешёл в команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины» в конце августа 2022 года.

Ранее Кокорин был признан лучшим игроком «Ариса» в октябре.