Орлов: Кокорин явно не реализовал свой талант
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«Кокорин явно так и не реализовал свой талант. Он был очень способным. Об этом говорили и Капелло, и Хиддинк. Ему давали возможности, потому что он очень перспективен», — цитирует Кокорина Sport24.
Он добавил, что формула состоявшегося футболиста — талант и умение талантливо тренироваться, как делают это Криштиану Роналду и Лионель Месси.
31-летний форвард в восьми матчах за «Арис» забил три мяча, сделал две результативные передачи. Кокорин перешёл в команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины» в конце августа 2022 года.
Ранее Кокорин был признан лучшим игроком «Ариса» в октябре.