Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике призвал сократить продолжительность футбольных матчей.

«Нужно пытаться изменить установленные годами правила. Я понимаю, что это сложно, но это происходит во всех видах спорта. Нужно стараться привлечь к себе внимание, предложить контент, а не только спорт», — приводит слова Пике Marca.

По мнению защитника, люди хотят тратить время на получение как можно большего количества информации.

«Необходимо создавать короткие и увлекательные продукты. Считаю, что 90 минут — это много. Давайте искать правила, которые более занимательны. Мне кажется, что футбольный продукт устарел», — сказал он.

3 ноября 35-летний испанец объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что Пике намерен стать президентом «Барселоны».