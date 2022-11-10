«Интер» разгромил «Болонью» в матче Серии А

«Интер» на своём поле нанёс поражение «Болонье» в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Джузеппе Меацца» завершилась со счётом 6:1 в пользу «Интера».

В составе хозяев мячи забили Эдин Джеко (26-я минута), Федерико Димарко (36-я и 48-я), Лаутаро Мартинес (42-я), Хакан Чалханоглу (59-я, пенальти) и Робин Госенс (76-я). У гостей отличился Хараламбос Ликояннис (22-я).

«Интер» с 27 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Болонья» с 16 очками располагается на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Торино» обыграл «Сампдорию» в матче Серии А.