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Ильиных — о борьбе за олимпийские медали: включается какой-то инстинкт

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Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных рассказала, какие чувства испытала в личном турнире в Сочи.

«Когда на Олимпиаде в Сочи мы с Никитой стали после короткого танца третьими в личных соревнованиях, а вплотную за нами расположились семь пар, каждая из которых претендовала на это же самое место, я вышла на произвольную программу с одной-единственной мыслью: ни в коем случае никому не отдать нашу позицию. Даже если придётся вцепиться в неё зубами. Включается какой-то инстинкт», — заявила Ильиных в интервью RT.

По её словам, способность рассуждать, что спорт есть спорт и в нём всё может случиться, в этот момент просто отключается и ты бьёшься за своё и готов ради этого на многое.

«Это вообще какой-то иной мир, где либо ты выжил, либо тебя выбросили из жизни. Просто с возрастом я стала понимать: каким бы талантливым и работоспособным ни был спортсмен, нужно, чтобы всё сошлось в нужный момент в одной точке», — добавила Ильиных.

Ранее Ильиных рассказала, как хочет назвать третьего ребёнка.

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