Ильиных — о рождении сына: муж просто прыгать от счастья был готов, что Матильды не будет

Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных рассказала, как хочет назвать третьего ребёнка.

«Хороший вопрос. Не знаю даже, стоит ли об этом рассказывать. Мы с самого начала договорились с Серёжей, что мальчику даёт имя он, а девочке я. Почему-то была уверена, что после Мира у нас родится именно девочка. И как-то вечером, когда уже засыпала, мне ни с того ни с сего пришло в голову имя: Матильда. Прямо переклинило: Матильда Сергеевна — и всё тут!» — рассказала Ильиных в интервью RT.

По её словам, её гражданский муж, Сергей Полунин, очень сильно расстроился после того, как она ему об этом рассказала, и она начала подозревать, что он вообще не хочет второго ребёнка.

«Но когда мне сделали очередное УЗИ и окончательно определили пол малыша, не передать, как муж радовался. Просто прыгать от счастья был готов, что Матильды не будет», — добавила Ильиных.

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