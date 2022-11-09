Узнать больше

Ильиных — о рождении сына: муж просто прыгать от счастья был готов, что Матильды не будет

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных рассказала, как хочет назвать третьего ребёнка.
Ильиных — о рождении сына: муж просто прыгать от счастья был готов, что Матильды не будет
  • Gettyimages.ru

«Хороший вопрос. Не знаю даже, стоит ли об этом рассказывать. Мы с самого начала договорились с Серёжей, что мальчику даёт имя он, а девочке я. Почему-то была уверена, что после Мира у нас родится именно девочка. И как-то вечером, когда уже засыпала, мне ни с того ни с сего пришло в голову имя: Матильда. Прямо переклинило: Матильда Сергеевна — и всё тут!» — рассказала Ильиных в интервью RT.

По её словам, её гражданский муж, Сергей Полунин, очень сильно расстроился после того, как она ему об этом рассказала, и она начала подозревать, что он вообще не хочет второго ребёнка.

«Но когда мне сделали очередное УЗИ и окончательно определили пол малыша, не передать, как муж радовался. Просто прыгать от счастья был готов, что Матильды не будет», — добавила Ильиных.

Ранее Ильиных объяснила, почему Этери Тутберидзе является идеальным типом тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить