Ильиных: я очень хочу своё ледовое шоу, но не знаю, как это будет воплощено технически

Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных поделилась основными творческими планами.

«Я очень хочу своё ледовое шоу. Давно. Не знаю пока, как это будет воплощено технически и где именно. Но мне хотелось бы создать ледовый спектакль, что-то за собой в фигурном катании оставить. Возможно, «Фриду». Я видела много постановок, внимательно наблюдала за тем, как они создаются, — от музыки и поиска композиторов до сценографии. Примерно понимаю, что и как могу воплотить. Серёжа тоже очень хочет, чтобы у меня состоялся собственный проект. Так что это наверняка будет нашей совместной работой», — сообщила Ильиных в интервью RT.

Ранее Ильиных рассказала, какие чувства испытала в личном турнире Олимпийских игр 2014 года в Сочи.