Узнать больше

Ильиных: я очень хочу своё ледовое шоу, но не знаю, как это будет воплощено технически

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных поделилась основными творческими планами.
Ильиных: я очень хочу своё ледовое шоу, но не знаю, как это будет воплощено технически
  • РИА Новости

«Я очень хочу своё ледовое шоу. Давно. Не знаю пока, как это будет воплощено технически и где именно. Но мне хотелось бы создать ледовый спектакль, что-то за собой в фигурном катании оставить. Возможно, «Фриду». Я видела много постановок, внимательно наблюдала за тем, как они создаются, — от музыки и поиска композиторов до сценографии. Примерно понимаю, что и как могу воплотить. Серёжа тоже очень хочет, чтобы у меня состоялся собственный проект. Так что это наверняка будет нашей совместной работой», — сообщила Ильиных в интервью RT.

Ранее Ильиных рассказала, какие чувства испытала в личном турнире Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить