Захарова: гендерный паритет на ОИ-2024 ставит под угрозу существование женского спорта

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что новые принципы Международного олимпийского комитета (МОК) ставят под угрозу существование женского спорта.

«Ожидается, что на предстоящих Играх воплотятся в жизнь разработанные МОК так называемые принципы — сейчас прямая цитата — «справедливости, интеграции и недискриминации на основании гендерной идентичности и половых различий», — заявила Захарова во время брифинга по актуальным внешнеполитическим вопросам.

По её словам, мы становимся свидетелями «неолиберальной трансформации» мирового спорта, отхода от традиционных ценностей и навязывания мировому сообществу новой «нормальности».

«Такие нововведения ставят под угрозу существование женского спорта. Об этом говорят очень многие спортсмены, ведь теперь к соревнованиям будут допускаться сменившие пол мужчины, которые имеют явное физическое преимущество. По крайней мере, могут иметь», — добавила Захарова.

20 июня решение о пересмотре правил по допуску трансгендеров к турниру приняли Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

24 июня директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что спортивные федерации должны самостоятельно регулировать вопрос участия трансгендеров в соревнованиях.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли выступил с заявлением для представителей ЛГБТ среди футбольных фанатов и попросил не провоцировать мусульман на ЧМ-2022.