Узнать больше

Захарова: гендерный паритет на ОИ-2024 ставит под угрозу существование женского спорта

Короткая ссылка
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что новые принципы Международного олимпийского комитета (МОК) ставят под угрозу существование женского спорта.
Захарова: гендерный паритет на ОИ-2024 ставит под угрозу существование женского спорта
  • Gettyimages.ru

«Ожидается, что на предстоящих Играх воплотятся в жизнь разработанные МОК так называемые принципы — сейчас прямая цитата — «справедливости, интеграции и недискриминации на основании гендерной идентичности и половых различий», — заявила Захарова во время брифинга по актуальным внешнеполитическим вопросам.

По её словам, мы становимся свидетелями «неолиберальной трансформации» мирового спорта, отхода от традиционных ценностей и навязывания мировому сообществу новой «нормальности».

«Такие нововведения ставят под угрозу существование женского спорта. Об этом говорят очень многие спортсмены, ведь теперь к соревнованиям будут допускаться сменившие пол мужчины, которые имеют явное физическое преимущество. По крайней мере, могут иметь», — добавила Захарова.

20 июня решение о пересмотре правил по допуску трансгендеров к турниру приняли Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

24 июня директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что спортивные федерации должны самостоятельно регулировать вопрос участия трансгендеров в соревнованиях.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли выступил с заявлением для представителей ЛГБТ среди футбольных фанатов и попросил не провоцировать мусульман на ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить