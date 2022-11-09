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Сон Хын Мин заявил, что сыграет на ЧМ-2022

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Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин заявил, что сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Сон Хын Мин заявил, что сыграет на ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru

«Я не могу дождаться момента, чтобы представлять свою страну. Скоро увидимся в Катаре!» — приводит слова Мина журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Сон Хын Мин получил травму в первом тайме матча Лиги чемпионов с «Марселем».

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Сборная Южной Кореи выступит на групповом этапе чемпионата мира в группе H, где её соперниками будут команды Уругвая, Ганы и Португалии.

Ранее сообщалось, что Мин может перейти в «Реал».

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