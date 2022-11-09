Усик высказался о возможности проведения боя против российского боксёра

Украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос о возможности проведения поединка против боксёра из России.

«Для чего мне это нужно? Я столько раз побеждал россиян», — приводит слова Усика Interia.

Боксёр заявил, что побил бы россиянина Александра Поветкина в совместном поединке.

«Поветкин может вернуться на ринг? Ну я бы повторил то же самое с ним. У меня не было бы выбора, кроме как просто побить его», — сказал он.

26 октября Всемирная боксёрская организация (WBO) признала 35-летнего украинца лучшим боксёром 2022 года.

Усик является обладателем чемпионских поясов WBO, Международной боксёрской федерации (IBF), Международной боксёрской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе. На счету боксёра 20 побед в 20 боях на профессиональном ринге.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас сообщил, что команда боксёра выполнила условия в переговорах по организации боя с британцем Тайсоном Фьюри.