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Усик высказался о возможности проведения боя против российского боксёра

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Украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос о возможности проведения поединка против боксёра из России.
Усик высказался о возможности проведения боя против российского боксёра
  • Gettyimages.ru
  • © Khalid Alhaj/MB Media

«Для чего мне это нужно? Я столько раз побеждал россиян», — приводит слова Усика Interia.

Боксёр заявил, что побил бы россиянина Александра Поветкина в совместном поединке.

«Поветкин может вернуться на ринг? Ну я бы повторил то же самое с ним. У меня не было бы выбора, кроме как просто побить его», — сказал он.

26 октября Всемирная боксёрская организация (WBO) признала 35-летнего украинца лучшим боксёром 2022 года.

Усик является обладателем чемпионских поясов WBO, Международной боксёрской федерации (IBF), Международной боксёрской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе. На счету боксёра 20 побед в 20 боях на профессиональном ринге.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас сообщил, что команда боксёра выполнила условия в переговорах по организации боя с британцем Тайсоном Фьюри.

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