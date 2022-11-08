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Тренер Оливейры: мы вернём чемпионский пояс

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Тренер Чарльза Оливейры Хорхе Патино прокомментировал поражение своего подопечного от россиянина Ислама Махачева в титульном поединке UFC в лёгком весе.
Тренер Оливейры: мы вернём чемпионский пояс
  • Gettyimages.ru

«Они забрали пояс, но мы его вернём! Каждый в нашей команде несёт ответственность за часть этого пояса, так что мы должны усердно работать», — цитирует Патино MMA Mania.

Напомним, что Оливейра проиграл россиянину Исламу Махачеву в главном событии турнира UFC 280. Таким образом, Махачев завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер высказался о победе Махачева над Оливейрой на турнире UFC 280.

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