Тренер Оливейры: мы вернём чемпионский пояс
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«Они забрали пояс, но мы его вернём! Каждый в нашей команде несёт ответственность за часть этого пояса, так что мы должны усердно работать», — цитирует Патино MMA Mania.
Напомним, что Оливейра проиграл россиянину Исламу Махачеву в главном событии турнира UFC 280. Таким образом, Махачев завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер высказался о победе Махачева над Оливейрой на турнире UFC 280.