Тренер Оливейры: мы вернём чемпионский пояс

Тренер Чарльза Оливейры Хорхе Патино прокомментировал поражение своего подопечного от россиянина Ислама Махачева в титульном поединке UFC в лёгком весе.

«Они забрали пояс, но мы его вернём! Каждый в нашей команде несёт ответственность за часть этого пояса, так что мы должны усердно работать», — цитирует Патино MMA Mania.

Напомним, что Оливейра проиграл россиянину Исламу Махачеву в главном событии турнира UFC 280. Таким образом, Махачев завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер высказался о победе Махачева над Оливейрой на турнире UFC 280.