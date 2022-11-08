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Роднина отреагировала на решение WADA передать допинг-дело Валиевой в CAS

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало допинг-дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Роднина отреагировала на решение WADA передать допинг-дело Валиевой в CAS
  • РИА Новости

«Я не совсем в курсе всех правил и законов. Раз мы отказываемся идти официальным путём, то у них, наверное, есть право передать дело в CAS», — цитирует Роднину «Чемпионат».

21 октября в РУСАДА заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.

8 ноября глава WADA Витольд Банька сообщил, что допинг-дело Валиевой передано в CAS.

Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба российской фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее Валиева отказалась отвечать на вопрос о певце Ване Дмитриенко, который приехал поддержать фигуристку на третий этап Гран-при России в Казани.

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