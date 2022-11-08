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Хирн: Бивол — первый номер рейтинга боксёров вне зависимости от категории

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Глава Matchroom Boxing, известный британский промоутер Эдди Хирн сказал, что считает россиянина первым номером рейтинга боксёров вне зависимости от категории.
Хирн: Бивол — первый номер рейтинга боксёров вне зависимости от категории
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Считаю Бивола первым номером рейтинга боксёров вне зависимости от категории. Он много раз показывал впечатляющие выступления», — цитирует Хирна Sports Addict.

31-летний боксёр из России в Абу-Даби нанёс поражение Рамиресу и защитил чемпионский титул WBA в десятый раз. Бивол победил решением судей.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 21 поединок, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно.

Ранее Хирн сообщил, что планирует заняться организацией второго поединка между Биволом и Саулем Альваресом.

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