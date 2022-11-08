Хирн: Бивол — первый номер рейтинга боксёров вне зависимости от категории

Глава Matchroom Boxing, известный британский промоутер Эдди Хирн сказал, что считает россиянина первым номером рейтинга боксёров вне зависимости от категории.

«Считаю Бивола первым номером рейтинга боксёров вне зависимости от категории. Он много раз показывал впечатляющие выступления», — цитирует Хирна Sports Addict.

31-летний боксёр из России в Абу-Даби нанёс поражение Рамиресу и защитил чемпионский титул WBA в десятый раз. Бивол победил решением судей.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 21 поединок, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно.

Ранее Хирн сообщил, что планирует заняться организацией второго поединка между Биволом и Саулем Альваресом.