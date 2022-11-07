Хирн: я бы хотел организовать реванш Бивола с Канело

Глава Matchroom Boxing, известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что планирует заняться организацией второго поединка между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом.

«Мне нужно поговорить с Эдди Рейносо и Саулем. Я бы хотел организовать реванш с Канело, потому что не думаю, что у Бетербиева появится возможность провести бой раньше августа-сентября. Не думаю, что Бивол будет ждать так долго», — приводит слова Хирна Fight Hub TV.

За свою карьеру Бивол провёл 21 поединок на профессиональном ринге, в каждом из которых одержал победу, причём 11 раз выиграл нокаутом. В мае россиянин единогласным решением судей взял верх над Саулем Альваресом и в девятый раз защитил титул WBA.

31-летний боксёр из России в Абу-Даби нанёс поражение Рамиресу и защитил чемпионский титул WBA в десятый раз. Бивол победил решением судей.

Ранее Бивол рассказал, что чувствовал своё превосходство над мексиканцем Хильберто Рамиресом с первого раунда.