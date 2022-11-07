Узнать больше

Хирн: я бы хотел организовать реванш Бивола с Канело

Короткая ссылка
Глава Matchroom Boxing, известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что планирует заняться организацией второго поединка между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом.
Хирн: я бы хотел организовать реванш Бивола с Канело
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Мне нужно поговорить с Эдди Рейносо и Саулем. Я бы хотел организовать реванш с Канело, потому что не думаю, что у Бетербиева появится возможность провести бой раньше августа-сентября. Не думаю, что Бивол будет ждать так долго», — приводит слова Хирна Fight Hub TV.

За свою карьеру Бивол провёл 21 поединок на профессиональном ринге, в каждом из которых одержал победу, причём 11 раз выиграл нокаутом. В мае россиянин единогласным решением судей взял верх над Саулем Альваресом и в девятый раз защитил титул WBA.

31-летний боксёр из России в Абу-Даби нанёс поражение Рамиресу и защитил чемпионский титул WBA в десятый раз. Бивол победил решением судей.

Ранее Бивол рассказал, что чувствовал своё превосходство над мексиканцем Хильберто Рамиресом с первого раунда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить