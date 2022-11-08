Авербух надеется, что Дэвис и Смолкин выступят на чемпионате России по фигурному катанию

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух надеется, что танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин сможет выступить на чемпионате России по фигурному катанию.

«Ждём ребят на чемпионате России. Это главный турнир, который определяет состав сборной России», — цитирует Авербуха ТАСС.

По его мнению, у пары очень интересная программа, с которой можно хорошо выступить на соревнованиях.

Напомним, что фигуристы пропустили контрольные прокаты сборной России из-за невозможности Глеба выехать из США, где спортсмены тренируются. Также появлялась информация, что дуэт собирается сменить спортивное гражданство.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на слова Авербуха в адрес фигуристки Камилы Валиевой.