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Авербух надеется, что Дэвис и Смолкин выступят на чемпионате России по фигурному катанию

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух надеется, что танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин сможет выступить на чемпионате России по фигурному катанию.
Авербух надеется, что Дэвис и Смолкин выступят на чемпионате России по фигурному катанию
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Ждём ребят на чемпионате России. Это главный турнир, который определяет состав сборной России», — цитирует Авербуха ТАСС.

По его мнению, у пары очень интересная программа, с которой можно хорошо выступить на соревнованиях.

Напомним, что фигуристы пропустили контрольные прокаты сборной России из-за невозможности Глеба выехать из США, где спортсмены тренируются. Также появлялась информация, что дуэт собирается сменить спортивное гражданство.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на слова Авербуха в адрес фигуристки Камилы Валиевой.

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