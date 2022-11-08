Агент Чистякова сообщил, что футболист тренируется с «Зенитом»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о ситуации игрока после выведения из состава команды.

«У «Зенита» был сбор команды перед тренировкой. Дима принял в нём участие. Сейчас идёт тренировка, Дима находится на базе и готовится с командой», — цитирует Талаева «Спорт-Экспресс».

«Зенит» уступил «Ахмату» со счётом 2:1 в матче 16-го тура чемпионата России. Победный гол был забит после ошибки Чистякова. После матча в «Зените» сообщили, что игрок выведен из основного состава команды.

Ранее сообщалось, что у Чистякова нет предложения от «Ахмата».