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Агент Чистякова сообщил, что футболист тренируется с «Зенитом»

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Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о ситуации игрока после выведения из состава команды.
Агент Чистякова сообщил, что футболист тренируется с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У «Зенита» был сбор команды перед тренировкой. Дима принял в нём участие. Сейчас идёт тренировка, Дима находится на базе и готовится с командой», — цитирует Талаева «Спорт-Экспресс».

«Зенит» уступил «Ахмату» со счётом 2:1 в матче 16-го тура чемпионата России. Победный гол был забит после ошибки Чистякова. После матча в «Зените» сообщили, что игрок выведен из основного состава команды.

Ранее сообщалось, что у Чистякова нет предложения от «Ахмата».

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